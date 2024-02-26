Başbakan Ünal Üstel, Hocalı katliamının 32’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin “tek millet, üç devlet” olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanında olmaya her daim devam edeceğini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 26 Şubat 1992'de Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycanlı kardeşimiz katledilmiş, yüzlercesi ise yaralanmıştı.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz 32 yıl önce meydana gelen Birinci Karabağ Savaşı'nda maruz kaldıkları vahşet ve katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödetmiş ve tarihlerinde yeni bir sayfa açmışlardır. Ancak buna rağmen masum sivillere yönelik gerçekleştirilen bu katliamın acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bir kez daha Hocalı katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyorum. ‘ Tek millet, üç devlet’ olarak KKTC Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya her daim devam edecektir.”