Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’nde alınan süresiz grev kararının, halkın huzurunu, sağlığını ve geleceğini hedef alan sorumsuz bir girişim olduğunu kaydetti; halkı mağdur eden, kamu düzenini tehdit eden hiçbir girişime göz yummayacaklarını vurguladı.

Üstel yazılı açıklamasına, “Kavurucu sıcaklarda halkın elektriksiz bırakılmak, hastalarımız karanlığa mahkum edilmek, çocuklarımızın sağlığın, huzurunu ve ülkemizin üretim gücü sekteye uğratılmak istendiği açıktır.” dedi.

Bu ülkenin Başbakanı olarak, böyle bir dayatmaya sessiz kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Üstel, “Devletin görevi, her şartta milletini korumaktır. Biz de bu anlayışla hareket ederek Bakanlar Kurulu’muzla birlikte, söz konusu grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Bu kararın halkın sağlığını ve güvenliğini korumak ve devletin otoritesini hiçe saymak isteyenlere karşı kararlı bir duruş sergilemek için alındığını kaydeden Başbakan Üstel, açıklamasında şunları ifade etti:

“Kimse halkımızın sırtından kapalı kapılar arkasından siyaset yapmaya, milletimizin kaderiyle oynamaya kalkmasın. Bu hükümet buna izin vermez. Milletimiz bilsin ki hükümetiniz, her türlü sorunu diyalog ve çözümle aşmaya hazırdır; ancak halkı mağdur eden, kamu düzenini tehdit eden hiçbir girişime göz yummayacaktır.

Halkımız bilsin ki, siyasi hamle olarak hareket eden hiçbir sendikal hesap, hiçbir yersiz eylem, halkımızın huzurunun üzerinde değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere sözümüz nettir! Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz kararlıdır. Biz yolumuza halkımızla birlikte devam ediyoruz.

Halkının iradesi ve geleceği, günübirlik hesaplarla, keyfi kararlarla gölgelenemez. Devletimizin iradesini kapalı kapılar ardında yürütülen siyasi oyunlarla yıkamazsınız. Halkım müsterih olsun oyun oynayanlara göz açtırtmayacağız.”