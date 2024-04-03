Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Üstel açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un, Hayvancılar Birliği ve Kasaplar Birliği ile yapılan istişare neticesinde bir protokol imzalanacağını söyledi.

Hükümet olarak gerekli prim desteğinin, Hayvancılar Birliği ve Kasaplar Birliği’ne verileceğini ifade eden Üstel, kuzu etinin fiyatında değişiklik olacağını da kaydetti.

Ünal Üstel hükümetin kuzu fiyatlarıyla ilgili, kuzunun kilo fiyatının en yüksek 550 TL'ye satılacağını açıkladı.

Ete yeni gelen fiyatların üzerine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın ise devamlı olacak şekilde denetim yapacağını belirtti.

Ülkedeki kuzu fiyatlarında olan artışı engellemek adına, kasapların belirlenen fiyatların dışına çıktığı gözlemlendiği takdirde ceza uygulanacağını söyleyen Üstel, “Herkesin hafta sonu evinde mangal yakmasını hedefledik.” dedi.

Bir kuzu başına devlet tarafından 800 TL teşvik verileceğini açıklayan Üstel, denetim mekanizmalarının çalışacağını söyledi.