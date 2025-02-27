Başbakan Ünal Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı’nın sadece doğal afetlere karşı değil, her türlü kriz durumunda halkın güvencesi olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel Sivil Savunma günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak ve her türlü felakete karşı hazırlıklı olmanın öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

-Sivil savunma, toplumların güvenliğini ve huzurunu sağlamada kritik rol oynuyor

“Yüce Türk milletinin kararlılığı ve dayanışma ruhuyla teşkilatımız her geçen yıl gücünü artırarak, halkımızın güvenliği için özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.” diyen Başbakan Ünal Üstel, sivil savunmanın, toplumların güvenliğini ve huzurunu sağlamada kritik bir rol oynadığına işaret etti.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Teşkilatımızın eğitimi, hazırlığı ve koordinasyonu ile afet ve acil durumlara karşı hızlı ve etkin müdahaleler gerçekleştirerek, toplumumuza hizmet vermesi bizler için büyük bir onurdur. Bireylerin, ailelerin, kurumların ve yerel yönetimlerin bu teşkilat ile ortaklaşa gerçekleştirdiği dayanışma, ülkemizin her zorlukla baş edebilme yeteneğini güçlendirmektedir.”

Sivil Savunma Teşkilatı’nın sadece kriz anlarında değil, aynı zamanda halka afet bilincini aşılamak ve bu alandaki eğitimleriyle toplumun hazırlıklı olmasını sağlamak adına büyük bir görev üstlendiğine işaret eden Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Teşkilatımızın bugüne kadar verdiği eğitimler, gönüllü katılımla yürüttüğü çalışmalar, halkın güvenlik bilincini artırarak afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa etmemize olanak sağlamaktadır.

Bu anlamlı günde, Sivil Savunma Teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ederken, onların fedakar çalışmalarının, halkımızın güvenliğine ve huzuruna katkı sağladığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Görev başında olan tüm çalışanlarımızı, gönüllülerimizi ve destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Sivil Savunma Teşkilatımızın, her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceği, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum yaratmak için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimiz inancıyla, Sivil Savunma gününü kutluyor; halkımıza sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”