TEKNOFEST KKTC’nin kapanış etkinliğinde konuşan Başbakan Ünal Üstel, gençlere, “Asla vazgeçmeyin, bilgiye ve bilime sarılın, cesur olun, gelecek sizindir” diyerek seslendi.

Teknoloji sahası olan TEKNOFEST’in KKTC için gurur, turizm açısından da vitrin olduğunu vurgulayan Üstel, burada sadece festival coşkusu yaşanmadığını gelecekle ilgili vizyon paylaşımı da yapıldığını söyledi.

Hayal kurmaktan, çalışmaktan vazgeçmeyenleri gururla izlediklerini belirten Başbakan Üstel, üreten, geliştirdiği teknolojiyle dünyaya yön veren gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Üstel, şöyle devam etti:

"Biz bu alanda sadece bir festivalin coşkusunu yaşamıyoruz; biz aynı zamanda bir gelecek vizyonunu da hep birlikte paylaşıyoruz. TEKNOFEST’in ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu gurur; inananların, çalışanların, hayal kurmaktan vazgeçmeyenlerin gururudur. Türk insanı ve Türk gençliği artık sadece izleyen değil; aynı zamanda çalışan, üreten, geliştirdiği teknolojilerle ses getiren ve dünyaya yön veren bir gençliktir"

Konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı zorluklara da değinen Üstel, “Tüm sıkıntılara, yokluğa, baskıya, zulme ve işkenceye karşı direnerek kaderimizi Türkiye ile birlikte çizdik. Bu topraklarda güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Gençlerimiz de kaderini savaşla değil, bilim ve ilimle yazıyor” dedi.

Ülkenin yarınlarının gençlerin hayalleriyle şekilleneceğini de söyleyen Başbakan Üstel, “Biz hayal kurmaktan korkardık ama bu topraklarda doğan gençler artık hayal kurmaktan korkmuyor. Bu ada korku adası değil güven adası, barış ve özgürlük adası olmuştur” şeklinde konuştu.

Üstel, "Günümüzde, sadece bilgiyle güçlenen toplumlar kendi kaderlerini kendi elleriyle yazabilirler. Biz bu adada kendi kaderimizi Türkiye ile birlikte, yıllar önce yazdık. Hem de tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen yazdık... Yokluğa rağmen yazdık... Her türlü zulme, baskıya ve işkenceye karşı dimdik durarak, mücadele ederek, direnerek kendi kaderimizi kendi ellerimizle çizdik. O günlerde savunma sanayimiz ne durumdaydı, şimdi ne durumda; iyi hatırlayın. Bugün özgür bir ülkede, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Şükürler olsun ki bugün gençlerimiz kendi kaderlerini savaşla yazmak zorunda kalmıyorlar" dedi.

KKTC’nin bilim ülkesi olduğunu da vurgulayan Üstel, bu topraklara teknolojiyle, yerli üretim ve sanayiyle değer katılacağını vurguladı. “Gücümüzü hayal kuran ve bunu gerçekleştiren gençlerden alıyoruz” diyen Üstel, hükümet olarak bu yılı gençlik yılı olarak ilan ettiklerini de anımsattı.

Gençleri bu topraklara bağlayacak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Üstel, sosyal konuk projesi ile ilk evim ve ilk işim projelerine işaret etti.

Gençlere yeni istihdam kapıları açacak yatarımlar için adım attıklarını da belirten Başbakan Ünal Üstel, “Gençler için üretmeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

Gençlere, “Kimsenin ideolojik hedefinin takipçisi olmayın, bilim, gerçeğin ve aklın peşinden gidin” diye seslenen Üstel, “Gençler asla vazgeçmeyin, bilgiye ve bilime sarılın, cesur olun, gelecek sizindir” ifadelerini de kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü temaslarına ve açıklamalarına, açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarına da işaret eden Üstel, “Türkiye ile KKTC’nin et ve tırnak gibi olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.