Başbakan Ünal Üstel, halkın, milletin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı, Kurban Bayramı'nın ülke ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca yaşadığı tüm zorluk ve sıkıntıları, birlik ve beraberliğini koruyarak aşmayı başardığını belirten Başbakan Üstel, bayramların da bu birlik ve beraberliği pekiştiren en özel vesilelerden olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, “O yüzden bu bayramı da birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için kullanacak, içinden geçmekte olduğumuz tüm zorluk ve sıkıntıları el ele vererek birlikte aşacağız.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam aleminin en özel günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nı idrak etmekten duyduğu mutluluğunu dile getirerek, “Bu bayramda da Gazze’yi unutmuyor. Unutturmuyoruz. Dualarımız ve umutlarımız Gazze halkıyla birliktedir.” dedi.

Başbakan Üstel mesajında “Bizler halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteği ile dünyada hak ettiğimiz yeri almak ve ülkemizi geleceğe hazır hale getirmek için gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolleri ile halkın refah seviyesini korumak, alt yapı eksikliklerini tamamen ortadan kaldırmak, ulaştırma, sağlık, eğitim, turizm, tarım ve enerji gibi konularda gelişmiş dünya ülkelerinin seviyesine çıkmak için çalıştıklarını vurgulayan Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ‘Dünyayla Kucaklaşma’ vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili olarak bayram arifesinde Şuşa’daydık.

30 yılı aşkın süre düşman işgalinde kalan Şuşa, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kazandığı zafer sonrası azad olmuş ve öz yurdunun sınırları içerisine girmiştir.

İnanıyorum ki, devletimiz de, çok yakın bir gelecekte ait olduğu dünyanın asil bir üyesi olarak yıllardır verilen mücadeleleri taçlandıracaktır.

Kimsenin kuşkusu olmasın; devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya; birliğimizi güçlendirerek, birbirimize daha da sıkı sarılarak ve istikrarımızı koruyarak geleceğe doğru yol almaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, Kurban Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.”