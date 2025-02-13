Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, yöneticileri ve sporcularını kabul etti.

Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'nun da yer aldığı görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nu ülkede görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, "Hükümet olarak engelli bireylerimize değer veriyoruz. Bu konuda Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni örnek alıyor, engelli kardeşlerimiz için gerek istihdam gerekse sosyal alanlarda gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ve dünyadaki her bir engelli bireye ilham kaynağı olduğunu kaydetti. Üstel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun başarılarının katlanarak devam edeceğine inanç belirtti.