UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP'nin Kıbrıs Türk halkının bu toprakları vatan yaparak tutunma mücadelesinin, küçük küçük hareketlerle başlayıp, TMT’ye kadar uzanan aşamalarının siyasi parti halkası olduğunu belirtti.

Ünal Üstel, "UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak bunu gururla, onurla, sorumluluk bilinciyle seslendiriyorum." dedi.

UBP'nin, hizmet anlayışıyla, KKTC’nin yücelmesi, halkımızın huzuru için hayatın her alanında nöbet tutan bir siyasi yapı, bir siyasi parti olduğuna vurgu yapan Üstel, "UBP, her zaman nöbettedir." ifadesini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’a yaptığı askeri müdahale, Barış Harekatı'nın, adaya hem barış, hem de demokrasi koşullarını armağan ettiğini, bunun sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıslı Rumlar için de geçerli olduğunu vurgulayan Üstel, "1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle bu gerçeğin altını çizmek istiyorum." dedi.

Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle;

“Çok partili demokratik yaşamda, her siyasi partinin önemi ve değeri vardır. Bunun aksini iddia etmek, demokrasinin, çok partili parlamenter sisteminin özünü ya bilmemek ya da inkar etmektir.

Kıbrıs Türk Halkı, çok uzun yıllar yaşama tutunma çabası, mücadelesi, hatta savaşı içinde olmuştur. O zor dönemlerde, çok partili yaşama sahip olup, yaşatmak öncelikli algılanmamıştır.

1974 sonrası, Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’a yaptığı askeri müdahale, Barış Harekatı, adaya hem barış, hem de demokrasi koşullarını armağan etmiştir. Bu sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıslı Rumlar için de geçerlidir.

1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle bu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Rumlar, Barış Harekatı yıldönümlerinde Türkiye’ye yönelik kullandıkları ifadelerde, tanımlamalarda, bu gerçeği unutmuş gibi davranıyor.

Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı, en başta AKEL ve Makarios yanlısı siyasi güçler, örgütler acaba bugün var olacak mıydı?

Türkiye, Barış Harekatıyla, Kıbrıs adasında en uzun süren barışı sağlamıştır.

Ulusal Birlik Partisi’nin kökleri, kuruluş tarihi olan 1975’in çok gerilerine uzanır.

UBP, Kıbrıs Türk Halkının bu toprakları vatan yaparak tutunma mücadelesinin, küçük küçük hareketlerle başlayıp, TMT’ye kadar uzanan aşamalarının siyasi parti halkasıdır.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak bunu gururla, onurla, sorumluluk bilinciyle seslendiriyorum.

Varoluş mücadelemizi, Anavatanımız Türkiye’nin güçlü desteğiyle, daha yüksek güvenle vermekteyiz. Ancak çok iyi biliyoruz ki askeri başarılar, siyasi, ekonomik ve demokratik başarılarla bütünleştiği zaman taçlanır.

UBP, bu anlayışla hareket etmektedir.

UBP, hizmet anlayışıyla, KKTC’nin yücelmesi, halkımızın huzuru için hayatın her alanında nöbet tutan bir siyasi yapı, bir siyasi partidir.

UBP, her zaman nöbettedir.

Bunu partimizin en uç noktasındaki üyemizden, parti hiyerarşisinde en üst noktada görev yapan arkadaşlarımıza kadar herkes bilmek durumundadır.

Nasıl ki, ülke güvenliği için askerlerimiz, sınır boyları başta olmak üzere her yerde değişerek nöbet tutmaktadır, UBP’de de gerek parti içi, gerekse hükümet sorumluluğunda nöbet değişimi olmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne, bu anlayış, partimizde ilke olarak kabul edilmektedir.

UBP, sağlıklı, canlı bir organizmadır.

UBP, iyi günde, kötü günde, kolay ya da zor süreçlerde kader birliğini başaran partidir. Tüm arkadaşlarımız değerlidir. Ancak herkes şunu da biliyor... Ben dahil, hiç kimse siyasi misyonu olan UBP’den, halkımızdan ve KKTC’den değerli değildir.

Bu görüşlerimi, partimizin yüksek özgüveni ile paylaşmak istedim. Tüm halkımızı, sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla kucaklıyorum.”