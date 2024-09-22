UBP’nin 23.Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Ünal Üstel, zafer konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını belirterek, “Kurultayda kazanan ya da kaybeden yoktur. Kazanan KKTC ve UBP’dir.” ifadelerini kulandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultayı’nda Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Üstel, teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıktığı esnada ve konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Üstel, yaklaşık iki buçuk aydır süren köy, mahalle ve ilçe kongrelerinin ardından bugün demokrasi yarışının sonuçlandığını belirtti.

Bütün UBP’lilere teşekkür eden Üstel, “Bizim kurultaylarımız bayram havasında geçti.” diyerek UBP’nin KKTC’nin en büyük partisi olduğuna vurgu yaptı.

UBP’nin kurultaydan güçlenerek çıktığını belirten Üstel, “Kurultayda kazanan ya da kaybeden yok. Kazanan KKTC ve UBP’dir.” dedi.

İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri tutarak yarım kalan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Üstel, bütün kesimleri kucakladıklarını dile getirdi.

“Dün dünde kalmıştır, biz yarınımıza bakacağız. Yarından sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizi bekleye çok sorunlar var. Hükümet olarak, 2027 yılına kadar istikrarla, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyen Üstel, Kurultay’daki diğer adaylara da teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Başbakan Ünal Üstel’i kutladı.

Tatar, New York’a gitmek için bulunduğu İstanbul’dan telefonla arayarak Üstel’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar sonuçların Ulusal Birlik Partisi’ne ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

(GÜL)