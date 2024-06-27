Birleşik Dünya Kolejleri(UWC), UWC AB Burs Programından 12 bursiyerin mezun oluşunu kutlamak, 2022-2024 mezunlarını onurlandırmak ve takdir etmek için bir tören düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu ile iş birliği içerisinde düzenlenen törene, mevcut ve eski öğrenciler, aileleri, topluluk üyeleri ve programın paydaşları da katıldı.

Açıklamada, mezuniyet töreninin; bursiyerlerin sıkı çalışmasını ve gelişimini ve aynı zamanda AB’nin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında “köprüler kurma” çabalarını kutlayan “önemli bir dönüm noktası” olduğu ifade edildi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İşbirliği Başkanı Stefan Simosas mezunları tebrik ederek, “Umarım diğer Kıbrıs toplumundan ve birçok topluluk ve ülkeden gençlerle birlikte çalışma deneyimi size pek çok ortak noktanızın olduğunu ve birlikte köprüler kurabileceğinizi, farklılıkların üstesinden gelebileceğinizi ve toplumlarımızı hala etkileyen bölünmeleri sonlandırabileceğinizi göstermiştir.’ dedi.

UWC Kıbrıs Başkanı Michael Johnson is, bursiyerleri “UWC'deki Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı, daha iyi bir gelecek için çalışmak üzere Kıbrıs'ın dört bir yanından insanları bir araya getiriyor. Devam eden desteğiniz, bu adadaki erişimimizi ve etkimizi arttırmak için hayati önem taşımaktadır.” dedi.

Mezun öğrenciler Şerife Su Mehmetalioğulları ve Pavlina Solomou, programda kazandıkları farklı deneyimlerden bahsederek, Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı’na katılmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kıbrıslı Gençler için AB Burs programı, 2019 yılında başlayıp günümüze kadar öğrencilere Avrupa’daki UWC okullarında (UWC Adriyatik, UWC Maastricht, UWC Mostar ve UWC Robert Bosch Koleji) Uluslararası Bakalorya’ya katılmaları için 64 burs sağladı.

UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı güven artırıcı ve uzlaşma tedbiri olarak Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı tarafından finanse ediliyor.