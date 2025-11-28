Ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 6 kişi tutuklandı.

- Polisten “Gündoğumu Operasyonu”

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Yeniboğaziçi’nde düzenlenen “Gündoğumu Operasyonu” kapsamında, E.P.’nin (E-28) kaldığı ikametgahta yapılan aramada 4,5 kilogram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa’da üç kişi uyuşturucudan tutuklandı

Aynı gün Gazimağusa’da D.K. (E-45), A.A. (E-55) ve Ö.S.’nin (K-41) bulunduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 4 gram metamfetamin, yarım gram kokain, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan 25 adet kâğıt parçası, tütünle karışık sentetik cannabinoid içeren ucu yanık sarma sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 69 bin 300 TL, 100 sterlin, 40 euro ve 90 Amerikan doları ele geçirildi. Bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı.

- Gazimağusa’da araçta uyuşturucu

Gazimağusa’da dün saat 21.00 sıralarında, şüpheli görülen K.M.’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında 3 adet kâğıt parçası bulundu. K.M. tutuklandı.

- Dörtyol’da mutfak tüpü çalındı; zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Öte yandan, 21 Kasım’da Dörtyol’da bir ikametgâhın bahçesine izinsiz girilerek ocakta takılı bulunan mutfak tüpünün çalındığı tespit edildi.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak C.K. (E-32) tutuklanırken; zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram metamfetamin türü uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan cam pipet emare olarak alındı.