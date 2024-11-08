Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.H.F.M.F (E-23) ve M.A.Ç'nin (E-21) kaldığı evde dün yapılan aramada tasarruflarında satışa hazır paketler halinde toplam 31 gram hintkeneviri, yaklaşık 2 gram tütün ile karışık hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ele geçirildi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

-Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı…İki tutuklu

Gönyeli-Yenikent’te, dün 15.30'te devriye halindeki Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından, park halinde bulunan bir araçta şüpheli görülen C.Ç. (E-34) ve M.K.’nin (E-27) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid bulunan bir ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde içeren bir hap bulundu.

Polis açıklamasında, her iki şahsın da tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.