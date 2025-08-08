İskele’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan iki şahsın, muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından M.C.(E-43) ve A.D’nin (E-36) evinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise, her iki şahsın da ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettikleri belirlendi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.