Dünya Tiyatrolar Günü'nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ortak yapımı "Yağmur Durduğunda" oyunu sahnelendi.

Andrew Bovell’in yazdığı, Ezgi Yentürk’ün çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyun öncesinde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeni ile konuşmalar gerçekleştirildi ve iki tiyatronun ortak bildirisi okundu.



Aykut: İki kurumun güçlerini birleştirmesi ile çok keyifli bir yıl geçiriyoruz

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) Sanat Yönetmeni Cem Aykut, iki kurumun güçlerini birleştirdiğini ve çok keyifli bir yıl geçirmekte olduklarını belirtti. Aykut, birleşme sürecinde kendilerine destek olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ve LTB Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber ve teşekkür etti.



Ced: Birlikte, omuz omuza, bir olarak çıktığımız bu yolda, bu ilişkilerimizi çok daha geliştireceğiz

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, “Güzel bir olay yaşıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz” diyerek Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun ortak çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Ced, “Birlikte, omuz omuza, bir olarak çıktığımız bu yolda, bu ilişkilerimizi çok daha geliştireceğiz. İleride çok daha güzel işler çıkartmayı planlıyoruz. Buradan da tüm halkımızın desteğini bekliyoruz.” dedi.

Nazım Ced, desteklerinden dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



Başkan Harmancı: Tiyatro, emek verenlerin alın terinin, emeğinin ve var olma mücadelesinin bir sonucudur

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, tiyatro emekçilerine teşekkür ederek sanatın önemine vurgu yaptı.

Harmancı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle müdürümüze, tüm tiyatro severlere, sanatçılarımıza, tiyatroya emek veren herkese bugünlerini kutlayarak başlamak istiyorum. Tiyatro, her birinin alın terinin, emeğinin ve var olma mücadelesinin bir sonucudur. Tiyatro belki de bugüne kadar siyasi baskılara maruz kalmış, farklı bir kimlik ortaya koyarak var olma mücadelesi vermiş her bir bireyin malıdır. O yüzden onları ayakta alkışlıyorum."



“Devlet Tiyatroları ile yapılan iş birliğinden büyük keyif aldık”

Sanatın gerçeği yansıtma gücüne dikkat çeken Harmancı, tiyatronun bu noktada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Bize böyle bir miras bıraktıkları için, tiyatroyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Tiyatro, tüm illüzyonlara karşı bize gerçeği yansıttığı için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl Devlet Tiyatroları ile yapılan iş birliğinden büyük keyif aldıklarını ifade eden Harmancı, “Umarım bu ülkede artık parçalanmak yerine güçlerimizi birleştirerek, ortak hayallerimiz için çok daha fazla ve hep beraber çalışırız." diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmaların ardından “27 Mart Dünya Tiyatro Günü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Ortak Bildirisi”ni Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Gözde Öner okudu