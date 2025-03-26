Vadili’de, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vadili Topalın Köy Kahvesi’nde düzenlenen eğitimde, kuzu ve oğlak beslenmesi, hayvan ölümlerinin nedenleri ve süt kalitesinin artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.



Eğitimde, Hayvancılık Dairesi Hayvan Besleme Şubesi’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Çağrı Halil Kocadal, kuzu ve oğlak beslenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile örnek yem rasyonları hakkında sunum yaptı.

Veteriner Dairesi’nden Hayvan Sağlığı ve Patoloji Laboratuvar Sorumlusu Patoloji Doktoru Dr. Neslihan Öznur ve Vadili Kaza Veteriner Dairesi Sorumlusu Veteriner Hekim Ziya Tüzel ise kuzu ve oğlak ölümlerinin sebepleri ile alınabilecek önlemler üzerine bilgi verdi.

Eğitimde ayrıca, SÜTEK'ten Kalite Kontrol Memuru Uzman Kimyager Şeniz Günbay, süt kalitesi ve hijyen konusunda alınması gereken önlemleri aktararak, şahit numune alma süreci hakkında uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.



Eğitime katılan yetiştiriciler, uzmanlara sorular yönelterek sektörle ilgili güncel bilgiler edindi.