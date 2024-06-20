Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Kubilay Kızılcık ile ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Kızılcık’ın dilekçesine zamanında yanıt vermeyerek, Anayasa’nın 76’ncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davrandığı belirtildi.

Varol imzasıyla yayımlanan raporda, Kubilay Kızılcık’ın, LTB tarafından annesi adına gönderilen sağlık ve hizmet vergisi faturası ile ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçesine yanıt alamadığını iddia ederek, konunun Daire tarafından soruşturulmasını talep ettiği ifade edildi.

Yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelendiği ve rapor hazırlandığı kaydedildi.

Kubilay Kızılcık’ın, Şehit Tuncay Mehmet Salih No:14 adresinde bulunan konutta önceden annesinin ikamet ettiğini, annesi vefat ettikten sonra bahse konu konutun elektrik ve su borcunun ödenerek, kapatıldığını ifade ettiği belirtilen raporda, şöyle devam edildi:

“Sayın Kızılcık, evde hiç kimse yaşamamasına rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından annesi adına sağlık ve hizmet vergisi adı altında fatura gönderildiğini, bununla ilgili Belediyeye yapmış olduğu dilekçeye yanıt alamadığını iddia etmektedir. Sayın Kubilay Kızılcık’ın bahse konu şikayetleri ile ilgili olarak 28 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesine dilekçe verdiği tespit edilmiştir.”

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Daireye gönderilen cevap yazısında, “Söz konusu vatandaş ile ilgili gelen şikâyetin sözlü olarak vatandaşla görüşülüp çözüme kavuşturulduğu için yazılı olarak geri dönüş yapılmamıştır” şeklinde ifade kullanıldığı kaydedilen raporda, ayrıca Daire tarafından başlatılan soruşturma akabinde Belediyenin, Kızılcık’a yazılı olarak 8 Mayıs 2024 tarihinde cevap verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında dilekçelere ne şekilde cevap verileceği hususunun açıkça belirtildiğine dikkat çekilen raporda, İdarenin, dilekçe sahibine cevabını yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğu kaydedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şikâyetle ilgili “sözlü olarak görüşme” yapmasının, mevzuat uyarınca kişiye cevap verildiği anlamını taşımadığı ifade edilen açıklamada, Belediyenin, Kızılcık’ın dilekçesine yaklaşık 5 buçuk ay sonra cevap vermesinin hatalı olduğu ve ilgili amir hükümleri ihlal ettiği belirtildi.

Raporda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Kızılcık’ın dilekçesine zamanında yanıt vermeyerek, Anayasa’nın 76’ncı ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davrandığı kaydedildi.