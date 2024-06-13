Çevre temizliği, hepimizin sorumluluğunda olan bir konu...

Glecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz diyen Kıbrıs Genç TV Haber Merkezi,çevre temizliği konusunda halkın nabzını tuttu.

Havaların mevsim normalerinin üstünde seyretmesine de değinilen röportajlarda Orman Dairesi’nin , hava sıcaklığındaki artışla birlikte orman yangını olasılığının yüksek olacağı önümüzdeki günlerde ormanların korunması amacıyla aldığı tedbirleri halkla paylaştı.