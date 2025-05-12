Girne'de çalıştığı iş yerinde "Yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 vekaletnameyi mühürleyip, imzalamak suretiyle sahtelemekle" suçlanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi zanlı A.T., bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemeye olguları aktaran Tahkikat Memuru Ömer Yavuz, zanlının 2-3 Mayıs tarihleri arasında Girne'de meydana gelen "vekaletname sahteleme” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Yavuz, zanlının babasına ait tasdik memurluğu ofisinde, ofis elemanı olarak çalıştığını ve 9 vekaletnameyi yetkisiz ve izinsiz imzalayıp tasdikleyerek sahtelediğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 7 Mayıs’ta Maliye Bakanlığı tarafından bildirildiğini aktaran tahkikat memuru, zanlının Girne Polis Müdürlüğü'ne çağrıldığını kaydetti.

Zanlı ve babasının polise gönüllü ifade verdiğini belirten Yavuz, zanlının verdiği gönüllü ifadede vekaletnameleri babasının bilgisi dahilinde hazırladığını ancak imza atmadığını ve mühür vurmadığını söylediğini belirtti.

Meseleyle ilgili toplam dört kişiden ifade alındığını kaydeden Yavuz, vekaletnamelerdeki imzaların babasına ait olduğu yönünde tespit yapıldığını da dile getirdi.

Tahkikat memuru Yavuz, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi, teminatla serbest bırakılan zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 20 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi.