Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 37'ye yükseldi.

VN Express haber sitesinin haberine göre, Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer çalışmaların ardından üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

Kayıp beş kişiyi bulmak için çalışmalar devam ederken, yetkililer şu ana kadar 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi dün aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.