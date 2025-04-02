Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Konak, bugün memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.
Volkan Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi. Ünlü sanatçı için Maçka Merkez Camisi'nde de tören düzenlendi.

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Törene Konak'ın eşi Selma Konak, çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak ile ailesinin yanı sıra; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Koray Avcı, Alper Kul, Zara gibi çok sayıda isim ile binlerce kişi katıldı.

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Kalabalık nedeniyle törende izdiham yaşanırken, ilçeye çok sayıda kişinin gelmesiyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Volkan Konak, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.