KKTC'deki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, KKTC'deki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak.

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Volkan Konak, yarın öğlen memleketi Trabzon’da bulunan Maçka Merkez Camisi’nde yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedilecek.