Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine devrederek tesiste savunma sanayisi projelerinin yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Asya’dan gelen rekabet sonrası işten çıkarma ve fabrika kapatma planları nedeniyle tarihinin en derin krizlerinden birini yaşayan şirketin, paydaşlarla aylardır sürdürdüğü görüşmeler neticesinde taraflar arasında niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Aurelius Capital, tesisin çoğunluk hissedarı olurken Aşağı Saksonya eyaletinin de tesiste payı bulunacak.

Finansal detayları henüz açıklanmayan anlaşmada, sürecin tamamlanması için ilgili kurulların ve rekabet otoritelerinin onayları bekleniyor.

- İlk proje İsrailli Rafael ile yapılacak

Volkswagen'den yapılan açıklamada, tesisteki ilk "çapa projesinin" İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile gerçekleştirilecek bir işbirliği olacağı doğrulandı.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu planlar, Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemlerine yönelik sistem ve bileşenlerin potansiyel üretimini içeriyor. İşbirliği sürecinde Rafael, modern hava savunma sistemleri alanındaki teknolojik uzmanlığını ve köklü deneyimini aktarırken Osnabrück fabrikasındaki iş gücü de imalat operasyonlarının kurulmasında ve üretimin endüstriyelleştirilmesinde merkezi bir rol oynayacaktır. Söz konusu ortaklığın, yeni kurulacak şirketin çatısı altında gelecekte hayata geçirilecek diğer işbirlikleri ve projelerin de önünü açması hedeflenmektedir."

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletin bu yatırıma katılmasını değişen güvenlik mimarisiyle gerekçelendirdi.

Bu arada söz konusu anlaşma, Osnabrück kentinde 125 yılı aşkın süredir devam eden otomotiv üretimi geleneğinin de sonunu getirecek. 2010 yılında Volkswagen bünyesine katılan fabrikada araç üretimi aşamalı olarak azaltılacak ve 2027 yazında banttan inecek son T-Roc Cabriolet modeliyle otomobil üretimi tamamen durdurulacak.

Bu tarihten sonra Volkswagen tesisin mülkiyetinden çıkacak ancak altyapı ve uzmanlık desteği vermeyi sürdürecek.

Ayrıca Volkswagen’in 2029 yılına kadar olan geçiş sürecinde personel maliyetlerinin bir kısmını karşılamaya devam edeceği belirtiliyor.