Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunmasında yükü ABD'den almak için çabalara hız verildiğini vurgulayarak, ABD'nin bu yöndeki talebinde haklı olduğunu ve Donald Trump yönetiminin tavrının müttefiklik ilişkisine zarar vermediğini ifade etti.

Von der Leyen, geçen yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yeniden AB Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmesinin üzerinden geçen 100 günü değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Donald Trump yönetimindeki ABD'yi halen müttefik olarak tanımlayıp tanımlamadığıyla ilgili soru üzerine von der Leyen, "Elbette ABD ve AB müttefiktir. Ancak bu son 25-30 yıl ya da daha fazla süredir sahip olduğumuz modelin hala doğru olduğu anlamına gelmez. Savunma sorumluluğunun büyük kısmı ABD'dedir. Biz ödevimizi yapmalıyız, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, 20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Trump ile halen bir araya gelmediğinin anımsatılması üzerine, "Temaslar var ama bence doğru zaman geldiğinde kişisel bir toplantı da yapacağız. Şu anki durum bu." dedi.

AB'nin Çin ile yaptığı gibi ilişkilere "risk azaltma" unsuru getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya da von der Leyen, "Çok açık bir hayır. ABD ile ilişkimiz Çin ile olan ilişkimizden tamamen farklı." cevabını verdi.

- Trump döneminde transatlantik ilişkilere gergin başlangıç

Trump'ın ilk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri ciddi ölçüde gerilemiş, ABD Başkanı son seçim kampanyasında da AB'ye yönelik savunmadan ticarete birçok konuda endişe verici söylemlerde bulunmuştu.

Ne Brüksel'den Trump'ın yemin töreni öncesinde gönderilen olumlu mesajlar ne de yemininin akabinde yapılan "Birlikte çalışmaya sabırsızlanıyoruz" açıklamaları, ilişkilere sıcak bir başlangıç yapılmasına vesile olamamıştı.

Von der Leyen 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmezken, AB-ABD arasında ilk temas, von der Leyen ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Paris'teki görüşmesiyle 11 Şubat'ta kurulabilmişti.

Von der Leyen, 6 Mart'ta yapılan savunma konulu olağanüstü zirvede ABD'den özerk biçimde Avrupa'nın kendi savunmasında mali yükü üstlenmesini ön gören 800 milyar avroluk yeni bir paket açıklamıştı.