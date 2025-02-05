Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların yarın ve cuma günü de devam edeceğini belirtti.
Meteoroloji Dairesi'nin 12 Şubat’a kadarki süreye dair tahminlerine göre, yarın günün ilk saatlerinde yer yer hafif sağanak, cuma da doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve cuma günleri kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek.