Dipkarpaz köyünde dün 13.30 sıralarında bir şahsa ait tarlada, Seyfullah Güngör, kullanımındaki traktöre takılı saman çıkarma makinesiyle tarlada saman çıkardığı sırada, saman çıkarma makinesinin tellerinin daha önceden tarla içerisinden çekilen elektrik uzatma kablosuna takılıp parçalanması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın köy halkı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 dönümlük alandaki anızlar ve 20 metre uzunluğundaki elektrik kablosu yanarak zarar gördü.

-Güneşköy’de narenciye bahçesinde yangın

Güneşköy’de dün 16.00 sıralarında Ratip Irıkoğlu’na ait narenciye bahçesinde, muhtemelen elektrik trafosundan atılan kıvılcımlardan dolayı yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu toplam 6 narenciye ve 1 asma ağacı yanarak zarar gördü.