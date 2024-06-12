Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarın ve cuma günü 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasakladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurarak sürekli olarak dışarda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla yeni bir karar daha aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Yasa ve Tüzükleri kapsamında, yükselen hava sıcaklığı altında dışarıda çalışma tehlikesini dikkate alarak, yarın ve cuma günü, sürekli olarak dışarda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. Maddesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' na verdiği yetkiye dayanarak; saat 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasakladı.

Meskun mahal dışında yapılacak olan Tarım ve İnşaat sektörü için işe başlama saatleri, işverenler tarafından belirlenebilir; erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir.