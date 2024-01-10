Makina Mühendisi Odası Başkanı Ayer Yarkıner, ülkeye ait enerji kaynaklarının birilerinin kazanç kapısı olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortaklığında kurulan SAN-HO Kuzey Enerji şirketinin Güneş Enerji Sistemi (GES) için çıktığı 25 MWe AC, 50 MWp DC enerji ihalesiyle ilgili endişe belirten Yarkıner, ihale sürecinin şeffaf olmadığını savundu.

Yarkıner, yazılı açıklamasında, “KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak yaptığımız uyarılar dikkate alınmazsa kamusal yarar konusundaki sorumluluğumuz gereği yargıya başvuracağız” ifadelerine yer verdi.

Ayer Yarkıner, GES kurulumu için hangi kriterlerin dikkate alındığını, söz konusu şirkete GES kurma yetkisini kimin ve hangi yasal mevzuata istinaden verdiğini, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun bu konuda nasıl bir kamusal yarar tespit ettiğini sordu.

KIB-TEK ile bu şirket arasında sözleşme yapılıp yapılmadığını, teminat mektubu alınıp alınmadığını da soran Ayer Yarkıner, sözleşmenin Makina Mühendisi Odası’na sunulması ve teknik değerlendirme alınması gerektiğini belirtti.

İhale komisyonunda kimler olduğu, ihale dokümanlarının, teklif verme esaslarının neler olduğunu da soran Yarkıner, “Kıb-Tek mevcut tesis kapasitesiyle SAN-HO’nun depolama kapasitesinin 4 mislini yapabilecek kabiliyettedir. Bu husus dikkate alındı mı?” ifadelerine yer verdi.