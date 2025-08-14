30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında icra edilecek resmi geçit tören provası nedeniyle, 17 Ağustos Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Bültenine göre, saat 7.00’den itibaren Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şu şekilde olacak:

“Lefkoşa şehir içinden gelip Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanıp Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) üzerinden sağlanacak.”

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ve tören provası süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.