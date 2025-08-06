Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, yabancı işçilerin yüzde 40 daha az maaş almasına kapı açan Yasa Gücünde Kararname’yi eleştirdi.

Yaylalı, kararnamenin “Hem ırkçı ve ayrımcı hem de gençlerin işsizliğini daha da derinleştirecek" bir uygulama olduğunu iddia etti.

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan Yasa Gücünde Kararname ile “eşit işe farklı ücret” uygulanmasına imkân veren yasal değişikliklerin “İnsan haklarına, Anayasa’ya ve İLO sözleşmelerine” açıkça aykırı olduğunu savundu.

“Eşit işe farklı ücret” uygulamasının yanı sıra, çalışanlar arasında ırk ayrımı da yapıldığını ileri süren Yaylalı, bu ve benzeri düzenlemelerin Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmaya koyulmasının utanç verici ve üzücü olduğunu öne sürdü.

- “TDP olarak bu ve benzeri uygulamaları asla kabul etmiyoruz”

“TDP olarak bu ve benzeri uygulamaları asla kabul etmiyor ve reddediyoruz." diyen Yaylalı, uygulamanın işverenlere asgari ücretin yüzde 40’ına kadar daha düşük ücretle işçi çalıştırma imkânı vereceğini kaydetti.

Yaylalı, bunun işçiler arasında büyük bir ayrım yaratacağı bir yana esas itibariyle ülkede “Ucuz yabancı işgücü pazarı” yaratılacağını savundu. Yaylalı, “Böylece KKTC yurttaşı genç işsizlerimizin zaten oldukça zor olan işgücü piyasasına girişini tamamen imkânsız hale getirecek ve ülkemiz yurttaşlarının yüksek orandaki işsizlik seviyesini daha da artıracaktır” dedi.

Yaylalı, ülkede tutunmaya ve yaşamaya çalışan özellikle 18-35 yaş aralığındaki genç işsiz yurttaşların da göç etmelerini teşvik ettiğini ileri sürdü.

Yurtdışına göç etmek zorunda olan gençlerin de ülkelerin geri dönmeleri ve işgücü piyasasına girişlerinin sağlanabilmesi için gerekli teşvik mekanizmalarını, hükümete geldikleri anda çalıştırmaya başlayacaklarını belirten Yaylalı, “TDP, genç işsizlerimizin çalışma hayatına geçişlerini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla gerekli tüm çalışmalarını tamamlamıştır. Yönetimde söz sahibi olduğumuz ilk 100 gün içerisinde tüm bu düzenlemeler uygulamaya konulacaktır.” dedi.