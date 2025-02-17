Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, gelir dağılımının her geçen gün yoksul insanların aleyhine olacak şekilde bozulduğunu belirtti.

Yaylalı yaptığı yazılı açıklamada, eşel mobil sisteminin geçmiş yıllarda olduğu gibi “iki ayda bir ve konsolide” olarak hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade ederek, aksi takdirde emeği ile geçinmek zorunda olan sabit ve dar gelirli insanların sürekli alım güçlerini kaybettikleri için her geçen gün yoksullaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yönetimin, 2025 yılındaki devasa bütçe açıklarının kapatılması amacıyla kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele yerine üretimde kullanılan gaz, elektrik gibi temel girdi maddelerine ve birçok temel gıda maddesine direkt veya dolaylı olarak zam yaptığını savunan Yaylalı, bunun toplumun en yoksul kesiminin maaşlarını sürekli olarak düşürdüğünü belirtti.

Yaylalı, “Net asgari ücretin 38 bin 818 TL olduğu bir ülkede, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 27 bin 870 TL, yoksulluk sınırının ise 80 bin TL olması yönetim kademelerindeki kişileri gerçekten rahatsız etmiyor mu?” diye sordu.

TDP yönetime geldiği dönemde, gelir dağılımının adil şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm politikaları hayata geçireceklerini belirten Yaylalı, tüm plan ve projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

“İlk önceliğimiz asgari ücretli ve çok düşük gelir seviyesinde hatta açlık sınırın altında bir gelire sahip olan yoksul ve engelli yurttaşlarımızın refah seviyesini artırmak olacaktır.” diyen Erman Yaylalı, şunları kaydetti:

“KKTC yurttaşı insanlarımızın kendi ülkelerinde kök salmalarına imkân verecek, onların istihdam edilerek, işgücü piyasalarına girişlerini kolaylaştıracak ve insanca yaşayabilecekleri ücretleri elde etmelerini sağlayabilecek tüm projelerimiz hazırdır.

Bu proje ve gerçekleştireceğimiz düzenlemeler yönetime geldiğimiz ilk altı ay içerisinde hayata geçirilecektir.”