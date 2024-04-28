Yeniden Doğuş Partisi (YDP)  4’üncü Olağan Kurultayı başladı.

Mevcut  Genel Başkan Erhan Arıklı  ile  Genel Sekreter Talip Atalay’ın başkanlık için yarıştığı Kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi de belirlenecek.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kurultayda sandıklar 20.00’de kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

Saat 10.30 itibarıyla divanın oluşturulması ve raporların sunulması ile başlayan Kurultay’ Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuk olarak  katıldı.

Tatar, Kurultayda  yaptığı konuşmada, seçimin hayırlı olmasını diledi,  YDP’yi bugüne kadar yaptığı   çalışmalar nedeniyle  tebrik etti.

Tatar, “Bizi birbirimize bağlayan KKTC sevgisi,  Anavatan sevgisi, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve onurlu bir yaşamdır” dedi. 

Olağan Kurultay, başkan adaylarının konuşmalarıyla devam ediyor.

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Editör: Burhan CANBAZ