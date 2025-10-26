Yeniden Doğuş Partisi (YDP), erken seçim çağrısı yaptı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından üç iktidar partisinin halkın verdiği mesajı iyi okuması ve en uygun tarihte erken seçime gitmesinin elzem olduğu, YDP’nin bu konuda gerekeni yapacağı belirtildi.

Açıklamasında, Parti MYK’sı ve Parti Meclisi’nin toplanarak aldığı kararlara yer veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“19 Ekim tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlileri son derece olgun ve demokratik bir şekilde gerçekleşmiş ve milli irade tecelli ederek Sayın Tufan Erhurman Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Parti olarak Sayın Tufan Erhurman’ın başarısını, kucaklayıcı söylem ve davranışlarını tebrik ediyor bu söylemlerin uygulamada da ortaya konulmasını bekliyoruz.

Sayın Erhürman’ın Kıbrıs meselesinde Türkiye ile birlikte hareket edeceğini söylemesi de bizleri rahatlatan bir söylem olmuştur.

Öte yandan bu seçimlerde halkımız, iktidar Partilerine de açık bir mesaj vermiş ve ‘yenilenin’ demiştir.

Partimiz başta olmak üzere her 3 iktidar partisinin de bu mesajı iyi okuması ve en uygun bir tarihte erken seçime gitmesi elzemdir. YDP bu konuda gerekeni yapacaktır”