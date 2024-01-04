Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Sekreteri Ali Yeltekin,

ülkenin her yanı "para yok" söylemiyle dökülürken dış temsilciliklere “pembe hayatlar” sağlandığını iddia etti. Yeltekin, yöneticilerin KKTC dış temsilciliklerine sağladıkları “pembe hayatlara” bakılması gerektiğini savundu.

Yeltekin, “söylenecek tek bir kelime var, utanın” dedi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, yöneticilerin "para yok düşüncesi" ile "kaynak arıyoruz" söylemi arasında, "ülkenin her tarafı tel tel dökülürken", yılda 100 milyonlarca Türk Lirası’nın savurganlık yapılan KKTC dış temsilciliklerine sağlandığını öne sürdü.

Yazılı açıklamasında, ülkenin son 2 yıldır yüksek enflasyon oranlarının yaşadığı gerçeği üzerine insanların satın alma güçlerinin neredeyse tükendiğini belirten dile getiren Yeltekin, yüksek enflasyon, dövizin hızla yükselmesi, başta gıda ürünlerinin fiyatlarının artması sonucunda Kıbrıs Türkü'nün bu topraklarda var olmasının zorlaştığını kaydetti.

Yeltekin, ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çöküntü durumuna neden olan, ülkede bulunan sözde üniversite öğrencisi adı altında bulunanların, kaçak iş gücünün, oturum izni ile kaçak çalışanların, sabıka kayıtlıları, kara para aklayanlar, vergi kaçakçılığı ve benzeri suç unsurları için cennet bir ülke durumuna getirildiğini kaydetti.

Yeltekin sözlerine şöyle devam etti:

“Sonuç olarak ülkeyi yöneten üçlü koalisyon hükümetinin, ‘Asgari ücretliye para yok’, ‘Devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne para yok’, ‘Sosyal Yardım alan ve engelli vatandaşlarımıza ‘para yok’, ‘Düşük emeklilik maaşı alan sosyal sigorta emeklilerine para yok’, ‘Temel gıda maddelerine narh yok’, ‘Devlet hastanelerine para yok’, ‘Devlet okullarına para yok’, ‘Gençlerin iş kurması için ulaşılabilir kredi imkan yok’, ‘Tarımsal ve hayvansal üretim için teşvik ve düşük faizli kredi imkanı yok’, ‘Geçim derdinde olanla yüksek geliri olan arasında vergi adaleti yok.’”