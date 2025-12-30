Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, devletin, anayasa çerçevesinde kurumlarına yönelik her türlü isyana kararlılıkla karşı koyacağını belirterek, Yemenlilerin kanının "kırmızı çizgi" olduğunu ve bunun asla hafife alınamayacağını ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi yaptığı açıklamada, "Yemenlilerin kanı kırmızı çizgidir; bu konuda ne taviz ne de müsamaha vardır. Vatandaşlarının hayatını korumak için cesaretle her türlü fedakarlığı yapan devlet, onların onurunu hiçe sayan ya da onları pervasız maceralara sürükleyenlere karşı eli kolu bağlı durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) ülkenin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden güçlerini çekme çağrısını yineleyen Alimi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, özellikle Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde sivillere yönelik ihlallerin sürmesi, Güney Geçiş Konseyi'nin gerilimi sona erdirmeyi reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına olumlu karşılık verildiğine dair bize ulaşan sözlere rağmen güçlerinin iki vilayet dışındaki kamplarına dönmemesi karşısında, tüm anayasal yetkilerimizi kullanacağız."

Alimi ayrıca GGK'nin "askeri tırmanış ve silahlı kuvvetlerin mevzilerine saldırılar yoluyla devlet otoritesini zayıflatmaya ve ona başkaldırmaya çalıştığını; Hadramevt'teki kabilelere ve sivillere yönelik tekrarlanan saldırılar gerçekleştirdiğini ve Seyun Havalimanı'nı ticari uçuşlara kapattığını" kaydetti.