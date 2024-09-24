Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı.

Parti Meclisi seçimlerinde Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli 4206 oy aldı.

Ulusal Birlik Partililere teşekkür eden Başkan Garabli mesajında şunları kaydetti;

Ulusal Birlik Partili olmanın onur ve gururunu taşıyorum. Bana göstermiş olduğunuz güvene minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Bu görevi, layık olduğu şekilde dürüstçe, sevgiyle, yılmadan yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Önümüzde 3 yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde çok çalışarak bütün zorlukların üstesinden Genel Başkanımız, Başbakanımız Ünal Üstel ile birlikte geleceğimize inanıyorum. Bana güvenerek oy veren üyelerimizin üzerime yüklediği sorumluluğun farkındayım. Hep beraber elele vererek Ulusal Birlik Partimizi hak ettiği yere getireceğiz.

Editör: Kıbrıs Genç Tv