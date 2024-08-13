Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Yeni Büyükelçi Serim, "Bakanımız Sayın Hakan Fidan'dan şahsıma düzenlemiş oldukları veda vesilesiyle Lefkoşa Büyükelçiliği görevimiz hakkında son talimatları aldık. Maiyetlerinde Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekten büyük bir onur ve gurur duyduğum Sayın Bakanımıza teveccühleri ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Serim, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hakkettiği her alanda daha güzel yarınlara ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.