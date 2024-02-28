Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, çok önceden çalışmaya ve üretmeye başladıklarını, şimdi bu çalışma ve üretme sürecini herkesin izleyebileceği haliyle büyüttüklerini söyleyerek, kimsenin artık çaresiz ve yalnız olmadığını söyledi.

Çeler, TDP basın bürosu aracılığıyla yaptığı “Teşekkür ve Yeni Umut” başlıklı yazılı açıklamasında, geçtiğimiz pazar gerçekleştirilen 8. TDP Kurultayının ardından birkaç şey söylemek istediğini belirtti.

Çeler, “Kurultayın hemen sonrasında başlayan ve şu ana kadar devam eden gerek Türkiye’den gerek adanın kuzey ve güneyinden, siyasi parti başkanları ve mensupları, sivil toplum örgütleri, aktivistler, basın camiası ve yurttaşlarımızdan aldığım tebrik mesajları ve ziyaretler, ne kadar doğru bir zamanda ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gösterdi.” dedi.

Hissettikleri ve tespit ettikleri gerçeğin; ülkede tertemiz mazisiyle ayağa kalkacak bir TDP’ye duyulan ihtiyaç olduğunu, bunun yapılan kurultay ve yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte yeniden açığa çıktığını ifade eden Çeler, gerek siyasetin tümünde gerekse hükümet ve muhalefet alanındaki boşluğun, yüreklerindeki ülke sevgisi ve mücadele ruhuyla birleştiğini, sonucun herkesin yeni bir umut hissetmesine neden olduğunu dile getirdi.

Çeler, “TDP, kurulduğu günden bu yana taşıdığı ilkelerinden şaşmadan ancak yeni döneme de ayak uyduracak yepyeni vizyonuyla siyaset arenasında güçlü bir yer edinmeye başladı, devam ediyor. Herkese siyasi nezaketleri ve destekleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Çeler, “’Biz kime güveneceğiz, kime oy vereceğiz, kimi destekleyeceğiz” diyenlerin sesine cevap olacak bu yeni dönemde; herkesin ortak yuvası ve örgütlenme alanının TDP olacağına işaret ederek, “Kimsenin şüphesi olmasın; biz de bu yurt sevgisi sizde de bu destek olduktan sonra TDP’li bir siyaset arenasında sırtımız yere gelmeyecektir. Çünkü 'TDP Yeni Umut, Yeni Dönem'” ifadelerini kullandı.