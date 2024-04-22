23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri ülkenin her yerinde kutlanmaya devam ediyor.

Yeni Yüzyıl Anaokulu bugün bu çerçevede etkinlik düzenledi.

Ana okulu öğrencilerinin birbirinden farklı gösteriler sunduğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katılarak izledi.

Yeni Yüzyıl Anaokulu düzenlediği etkinlikte plaket takdim töreni de gerçekleştirdi.

Yeni Yüzyıl Anaokuluna, Meral Tekin birinci Vakfı tarafından yaptırılan tribünün bakımı vakıf tarafından yeniden yaptırıldı.

Bakım ve onarımını gerçekleştiren Meral Tekin Birinci Eğitim ve Spor Vakfı’na plaket verildi.

Plaketi Meral Tekin Birinci Vakfı Başkanı adına Mütevelli Heyeti Üyesi Tekin Ertan Birinci aldı.