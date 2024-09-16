Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rum tarafına yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde daha önce aldığı kararları anımsattı.

Son olarak iki taraf arasında "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının imzalandığını dile getiren Bekin, GKRY'nin tek başına Kıbrıs'ı temsil etme yetkisine sahip olmadığını, bu anlaşmanın hukukun hiçe sayılması anlamına geldiğini vurguladı.

Anlaşmanın Kıbrıs anayasasına da aykırı olduğunu ifade eden Bekin, şunları kaydetti:

"ABD güdümünde silahlandırılan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğu Akdeniz'de büyük güvenlik sorununun ortaya çıkmasına neden olacak olan vahim bir durumu ortaya koymaktadır. Yunanistan'ın gayri hukuki olarak ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak adaları silahlandırması ve ABD'nin de benzer şekilde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek şekilde Dedeağaç'ta deniz ve hava üsleri kurması, Meis Adası'nın Yunanistan tarafından Münhasır Ekonomik Bölgesine dahil edilmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hiçbir hukuki özelliği olmayan masa başında çizilen Sevilla Haritası ile salt Antalya Körfezi'ne hapsedilmeye ve hidrokarbon yataklarından uzak tutulmaya yönelik ABD, AB, Yunanistan ve GKRY’nin planlı ve sinsi oyunları, son olarak GKRY ile ABD arasında imzalanan söz konusu anlaşma ile Doğu Akdeniz üzerinde yeni bir Yunan-Rum kuşağı oluşturulmaya çalışılmaktadır."