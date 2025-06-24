ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği İsrail - İran arasındaki ateşkese ilişkin İsrailli bir yetkili "tüm taraflar uyarsa ateşkesin geçerli olacağını" söyledi.

İsrail internet sitesi Walla'ya konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Trump bir ateşkes ilan etti. Tüm taraflar uyarsa, ateşkes geçerli olacak." ifadesini kullandı.

İsrail, Trump'ın açıkladığı ateşkese ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump, gece saatlerinde duyurduğu İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin sosyal medya üzerinden sabah saatlerinde "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullanmıştı.