Yeşil Hat Ticareti Haftası dün Lefkoşa'da ara bölgedeki Ledra Palace’ta düzenlenen bir etkinlikle başladı.

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, AB'nin desteğiyle düzenlenen Yeşil Hat Ticareti Haftası, Yeşil Hat ticaretini teşvik etmek ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren girişimcilerin Yeşil Hat ticaretine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlıyor.

Hafta kapsamında dün akşam yapılan ilk etkinliğe, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumundan yoğun katılım olduğu ifade edilen açıklamada, girişimcilere Yeşil Hat ticaretinin faydalarını keşfetme ve yeni iş bağlantıları kurma konusunda fırsat sunulduğu kaydedildi.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Bölüm Başkanı Jutta Pomoell-Segurola, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Endüstriyel Kalkınma, İnovasyon ve Çevre Direktörü Andreas Andreou ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven’in açılış konuşmaları ile başladı. Etkinlikte ayrıca, AB One Stop Shop Hizmet Noktası web sayfasının yeni B2B eşleştirme özelliği hakkında bir sunum yapıldı ve KOBİ'lerin deneyimlerini paylaştıkları interaktif bir panel tartışması düzenlendi.

Yeşil Hat Ticareti Haftası kapsamında bugün KTTO’da ve yarın Aphrodite Beachfront Hotel Gaziveren’de, işletmelerin Yeşil Hat ticaretiyle ilgili araçları etkin biçimde anlamaları ve kullanmalarını sağlamak üzere, iki toplum arasında iş ortaklıklarının kurulmasını teşvik etmeyi hedefleyen bilgilendirme oturumları gerçekleştirilecek.

Ticaret Fırsatları Toplantısı ve Kapanış Resepsiyonu ise 24 Ocak’ta, Derinya’daki Garage Deryneia’da, deneyimli işletmeleri genç girişimciler ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturarak, "Yeşil Hat ticaretinin adanın ekonomik gelişimindeki önemli rolünü ortaya koyacak bir ağ oluşturma hedefiyle" düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca, 2025 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'nin başvuru süreçleri ve kriterleri hakkında bir sunum ve genel değerlendirme de gerçekleştirilecek.