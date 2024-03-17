“Yeşil Okullar Projesi” kapsamında çeşitli okullardan öğrenciler, gazetecilerle bir araya geldi; gençlere “çevre gazeteciliği” eğitimi verildi. Etkinlik dün, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda yapıldı.

Eylül 2022’de, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından imzalanan protokolle yürürlüğe giren Yeşil Okullar Projesi, çevreye duyarlı ve saygılı nesiller yetiştirmeyi; öğrencilerin doğayla bağ kurmasını hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda sürdürülen projenin “Çevre Gazeteciliği Eğitimi” toplantısına birçok liseden “Doğanın Genç Savunucuları” programındaki doğasever öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Çevre gazeteciliği, yerel ve global çevre sorunları ve gazetecilik mesleğinin konuşulduğu eğitim toplantısının moderatörlüğünü, UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz yaptı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, gazeteciler Ali Baturay, Canan Onurer, Cenk Mutluyakalı, Meryem Özkurt, Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Rasıh Reşat önce Şerife Gündüz’ün ardından da katılımcı gençlerin sorularını da yanıtladı.

Etkinliğin açılışında GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun konuşma yaptı.

Proje çerçevesinde gençlerin, çevre sorunları konusundaki görüşlerini topluma aktarabilmeleri için haber, makale, fotoğraf veya video kaydı yoluyla çevre gazeteciliği yapmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin hazırlayacağı içerikler 7 Mayıs’a kadar kabul edilecek ve gazeteciler tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüller takdim edilecek.

Dünkü çevre gazeteciliği eğitimi sonunda gazetecilere ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e teşekkür plaketi takdim edildi.