Yeşilköy'de, sürüş ehliyetsiz motosiklet kullanıp kaza yapan motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 17 yaşındaki Adil İLKHAN kullanımındaki HY 659 plakalı motosiklet ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada Yeşilköy İtfaiyesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Ayten YABANER (K-22) kullanımındaki VK 426 plakalı salon aracı sağından geçmeye çalıştığı esnada, motosikletin ön kısmı ile VK 426 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden motosiklet sürücüsü yolun sağından çıkarak toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Adil İLKHAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Sürüş ehliyetsiz motosiklet kullanıp kaza yapan motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.