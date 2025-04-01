Yeşilköy’de dün öğleden sonra ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangında, sekiz çam ağacı, bir ardıç ağacı ile maki bitki örtüsü yanarak zarar gördü.

Saat 16.20’de başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Gönyeli’de mangal yangına yol açtı

Öte yandan Gönyeli’de de bir apartmanın alt katındaki garajda saat 21.00 sıralarında, sönmemiş mangal kömürlerinin rüzgarın etkisi ile savrulmasıyla inşaat malzemeleri tutuştu ve yangın çıktı.

Yangın sonucu garajda bulunan bir aracın ön kaputu, motor kısmı ve iki ön lastiği, bir motosiklet, bir bisiklet, 10 kalas, muhtelif inşaat malzemeleri, dört boş mutfak tüpü ile apartmana ait su tesisatı ve giderleri tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.