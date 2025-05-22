Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 2022'deki Semerkant Zirvesi'nden beri TDT'nin gözlemci üyesi olduğunu belirterek, "Bu gerçeği ne kadar çarpıtmaya çalışırlarsa çalışsınlar, başaramazlar. Çünkü Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Yıldırım, bir otelde düzenlenen Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın TDT'nin asli, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC'nin ise gözlemci üyeleri olduğunu söyledi.

KKTC'nin 2022'deki Semerkant Zirvesi'nden beri Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu gerçeği ne kadar çarpıtmaya çalışırlarsa çalışsınlar, başaramazlar. Çünkü Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Hal böyleyken Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türk devletleriyle ilişkiler kurmuş, şöyle yapmış, böyle yapmış... Bunlar 30 sene önceki meseleler. Siz, bağımsız devlet olmuşsunuz, sizi tanıyan devlete 'Ben seni tanımıyorum.' der misiniz? Karşılıklı tanınmalar o dönemde olmuş. Sanki bu yeni cereyan etmiş gibi ne yazık ki bu mesele üzerinden Türk dünyasına yüklenmeye çalışılıyor. Olay çok nettir. Bu işten karın ağrısı olanların derdi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına üye olmasıdır. Bunu hazmedemiyorlar."

Yıldırım, 21. yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını, bunun işaretlerini gördüklerini dile getirerek, "Güneş her zaman doğudan doğmaya, yükselmeye devam edecektir. Zenginlik artık batıdan doğuya doğru hicret etmeye başladı. Bir kişi ister batıdan doğuya, ister doğudan batıya geçsin, geçeceği yerler Türk yurdudur. Bugün 900 milyar dolarlık ticaretin döndüğü bir güzergah söz konusu. Buradan hak ettiğimiz payı aldığımız söylenemez, bunun için daha çok çalışmamız ve gücümüzü daha da artırmamız lazım. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize gözümüz gibi sahip çıkmamamız lazım." dedi.

- "Görevimiz, üyelerimizin yaşam kalitesini artırmak"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da 2023 yılında Azerbaycan'daki Şuşa Beyannamesi ile Birliğin kurulmasını kararlaştırdıklarını, 4 ay sonra da Semerkant'ta kuruluş için genel kurul yaptıklarını anımsattı.

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliğinin yaklaşık 26 milyon üyeye sahip devasa bir topluluk olduğuna dikkati çeken Atalay, "Bu Birliğin Türkiye'de kurulması, genel merkezinin de Türkiye'de olması bizim için de ülkemiz için de önemli." dedi.

Dünyanın her yerinde işçinin, çalışanın sorununun hemen hemen aynı olduğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"Ekonomik sıkıntılar aynı, eğitimle ilgili sıkıntılar aynı, sağlıkla ilgili sıkıntılar aynı. Bizim görevimiz bu sıkıntıları çözmek, üyelerimizin yaşam kalitesini artırmak. Bunu sağlarsak temsil ettiğimiz insanların yüzünde tebessüm oluşur. Dünyada bir ekonomik kriz var, ülkemizde de bu kriz devam ediyor. Zengin bu krizi hissetmiyor, işçiler, emekliler, emekçiler, memurlar ve fakirler hissediyor. Sendikalar başta olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Biz sendikalar, adaletle ve demokrasiyle ilgili öncü olmalıyız. Bir şeyler yapılıyor ama yeterli değil. Bu meselelerle ilgili ses yükseltmeliyiz."

- Ergün Atalay, Birlik Genel Başkanlığına seçildi

Konuşmaların ardından, Birlik yönetiminin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Oylama sonucu Atalay, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği Genel Başkanlığına seçildi.

Genel Kurula, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KKTC HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kazakistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Satybaldy Dauletalin, Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sahib Memmedov, Kırgızistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Muradil Dzhumadilde Uulu, Özbekistan Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Kudratulla Rafikov ve ilgililer katıldı.