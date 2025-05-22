KKTC Kurucu Meclis Üyesi, politikacı, eğitimci, yönetici ve bakan olarak ülkeye hizmetler veren Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın ismi uzun yıllar görev yaptığı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi binasına verildi.

Şubat ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın isminin fakülte binasına verilmesi nedeniyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DAÜ öğretim görevlileri, öğrenciler ve Altınay’ın ailesi katıldı.

Kurdele kesilerek açılış yapılan törende Altınay’ın ailesine üzerinde Altınay'ın fotoğrafı olan plaket takdim edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Mehmet Altınay’ı 35 yıl önce İstanbul’da bir etkinlikte tanıdığını ve hitabına hayran kaldığını anlattı.

Altınay ile vefatından çok kısa bir süre önce konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Tatar, Altınay’ın devletin kalkınmasında, gelişmesinde çok büyük hizmetlerde bulunduğunu, binlerce öğrenci yetiştirdiğini ifade etti.

“Abimizdi, güzel insandı.” diyen Tatar, KKTC Devleti’ne katkıları nedeniyle Altınay'a minnet duyduğunu kaydetti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, çok yönlü meziyetleri olan ve uzun yıllar yardımcılığını yaptığı Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı anlatmanın kolay olmadığını belirterek, “Politikacı, turizmci, eğitimci yönleri vardı ama bana göre en önemli yönü mentörlüktü.” dedi.

Altınay’ın Turizm Fakültesi’ne ve DAÜ’ye büyük katkıları olduğunu söyleyen Kılıç, “Anılarımızda yaşatıyoruz, özlüyoruz, eksikliğini hissediyoruz.” dedi.

-Zehra Altınay

Mehmet Altınay’ın kızı Prof. Dr. Zehra Altınay da babası Mehmet Altınay’ın bir “kalite” olduğunu vurguladı.

Babasının çeşitli özelliklerine değinen Altınay, babasının anısının dostları, sevdikleri ve öğrencileri tarafından yaşatıldığını söyledi.

Zehra Altınay Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın isminin fakülteye verilmesi nedeniyle teşekkür etti.

-Maloney

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney de, Altınay’ın hayatını, eğitime, akademiye ve devlet hizmetine adadığını söyledi.

Altınay’ın kamu görevinde de üstün hizmetleri olduğunu söyleyen Maloney, iyi bir vizyoner ve eğitim lideri olarak üniversitenin uluslararasılaşma çabalarında önemli katkılar sağladığını söyledi.

Altınay’ın yüzlerce öğrencinin hayatına dokunduğunun altını çizen Maloney, “Bizim için bir baba, abi, mentördü. Öğrenciler evlatları; okul yuvamızdı.” dedi.