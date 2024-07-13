ABD polisine göre, Güney Carolina eyaletinden eski bir ilkokul öğretmeni, yalnızca 11 yaşındaki bir öğrenciye çok sayıda 'aşk mektubu' göndermekle ve çocuğu takip etmekle suçlanıyor.

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Amerikan basınının ele geçirdiği tutuklama emrine göre, Dylan Robert Dukes adındaki öğretmenin 11 yaşındaki çocuğa 60'tan fazla aşk mektubu yazdığı, hediyeler verdiği ve çocuğu rahatsız edecek şekilde çok kez 'sarıldığı' ileri sürülüyor. Dukes'un daha önce 'yılın öğretmeni' olarak seçildiği de gelen bilgiler arasında.

Yetkililer, bu yıl yaz tatilinden önce Dukes'un kız çocuğuna, okul dışında okuması için haftanın her günü için bir mektup içeren bir kutu verdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLAR MASASINDAN ÇIKTI

Dukes çocuğun artık kendisinin çalıştığı okulu gitmeyeceğini öğrendiğinde ise, kız çocuğunun gittiği kilisede görülmeye başlandı. Dedektifler bu tüyler ürpertici davranışa dair bir ihbar aldıktan sonra Dukes'un sınıfını aradılar ve masasında çocuğun birçok fotoğrafını buldular.

Dukes, takiple suçlanarak derhal tutuklanarak gözaltına alındı. Yerel medyanın bildirdiği üzere, mağdurun ebeveynleri duruşmada konuştu ve kızlarının güvenliğinden korktuklarını anlattı. Mahkeme halihazırda devam ediyor.