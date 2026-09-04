Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve feribot kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı.

Yılmaz başka naaşlara da ulaşma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, hastanelerde tedavisi süren 2 kişi kaldığını, bunların da hayati tehlikesi olmadığını ifade etti.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası nedeniyle KKTC’ye taziye ziyaretinde bulunun Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel Ercan Havalimanı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kıbrıs Türk halkının yaşadığı en büyük, en acı deniz felaketinin hemen ardından KKTC’ye gelerek Kıbrıs Türkü ile dayanışmasını gösterdiğini ve acısını paylaştığını belirtti.

Üstel, Yılmaz ile devam eden arama kurtarma çalışmaları ve yürütülen süreçleri tüm ayrıntıları ile ele aldıklarını, kayıp yakınlarıyla bir araya geldiklerini, acılarını paylaştıklarını, büyük acıyı yaşayan ailelerin yanında olduklarını bir kez daha ifade ettiklerini söyledi.

Üstel, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın böylesine zor bir günde ülkemize gelmesi, ailelerimizin yanında olması ve acımızı paylaşması bizlere güç vermiştir. Bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkına yalnız olmadığını bir kez daha hissettirmiştir.” dedi.

Facianın nasıl ve neden meydana geldiğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak gibi önemli sorumlulukları olduğunun altını çizen Üstel, “İlk günden söyledim. Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum. Kim olursa olsun. Hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun. Bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “ortak acıyı paylaşmak dayanışmayı göstermek" için taziye ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye olarak ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yılmaz, eldeki tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Yılmaz, kayıp yakınlarıyla da bir araya gelerek hem acılarını paylaştıkların hem önerilerini dinlediklerini ifade etti.

KKTC makamları ile iş birliğinde, olayın sorumlularının hukuk önünde cevap vermesi için gerekenin yapılacağını belirten Yılmaz, tüm sürecin titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

“Girne’de yaşanan acı Ankara’da ve 81 ilde aynı derinlikte hissedilmekte.” diyen Yılmaz, TC ve KKTC arasında adli yardımlaşmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Yılmaz, KKTC yargısının Türkiye Adalet Bakanlığı’ndan bir talebinin söz konusu olduğunu, Adalet Bakanlığı’nın soruşturma sürecine tüm teknik desteğini sunacağını söyledi.

Yılmaz, bir kez daha sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.