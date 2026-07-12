Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 2026 yılının ikinci asgari ücretinin henüz belirlenmemesini eleştirerek, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun gecikmeden toplanması çağrısında bulundu.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, mevcut net asgari ücretin 52 bin 738 TL olduğunu, KTAMS’ın 31 Mayıs verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 43 bin 949 TL, yoksulluk sınırının ise 237 bin 51 TL olarak hesaplandığını belirtti. Kanatlı, “Bugün uygulanan asgari ücret, yasanın tarif ettiği ‘insanca yaşam’ ölçütü olan yoksulluk sınırının dörtte birine dahi ulaşamamaktadır.” dedi.

Yılın ilk altı ayında hayat pahalılığının yüzde 16,95’e ulaştığını kaydeden Kanatlı, alım gücündeki kaybın tamamının yeni asgari ücrete yansıtılması gerektiğini kaydetti.

Asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden ve acilen düzenlenmesi ve geçim endeksinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunan Kanatlı, asgari ücretin “belirsizlik ve keyfilikle” hesaplanmasını kabul etmediklerini söyledi.

Kanatlı, işverenlerin çalışanları haftalık 40 saatin üzerinde çalıştırılarak asgari ücreti fiilen düşürmelerine karşı ilgili bakanlık tarafından denetim yapılmasını da istedi; dünyanın çeşitli yerlerinde ücretlerin korunarak haftalık dört gün çalışma hayatına yönelik çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti.

Kanatlı, “Toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır. Mücadele ile kazanacağız.” ifadelerini kullandı.