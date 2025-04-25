Yeni Kıbrıs Partisi’nin gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantıları yarın Brüksel’de gerçekleştirilecek.

Toplantılara, YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, toplantılarda, politik doküman ve 8. Kongre çalışmaları, uluslararası durum ve gelişmeler, tüzük değişikliği, barınma hakkı ve barış inisiyatifi kampanyalarının son durumu, çeşitli çalışma gruplarının raporları, Avrupalılar Forumu ve Yaz Üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek.